الوكيل القانوني للوزير باسيل: هذا الخبر مفبرك وعار عن الصحة كالعادة

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صدر عن الوكيل القانوني للوزير جبران باسيل المحامي ماجد البويز البيان التالي : يتم التداول على وسائل التواصل الاجتماعي بخبر كاذب مفاده أن هناك حسابات مصرفية وشركات تجارية عائدة للوزير باسيل بإسم المدعو طوني صعب/ البتروني والمدرج اسمه على لائحة العقوبات الأميركية.

أن هذا الخبر هو مفبرك وعار عن الصحة كالعادة بدليل أن لا علاقة تجارية او مالية تجمع الشخص المذكور بالوزير باسيل، الأمر الذي يثبت كذب وزيف الخبر.

وكان من الأجدى على مطلقي هذه الشائعات إبراز ما يثبت وجود هذه الشركات او الحسابات المشار إليها بدلا من إلقاء التهم الباطلة جزافا مما سيجعلهم موضع مساءلة وملاحقة.

وبمطلق الأحوال نعلن اننا سنتقدم يوم الاثنين من جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بشكوى بحق الناشطة كندا الخطيب وبحق كل من تعمد نشر هذه الأخبار الكاذبة طالبين إبراز ما يثبت صحة مزاعمهم بهدف إدانتهم عن افعالهم الجريمة تلك.