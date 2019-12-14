إليسا تعلن تعافيها من مرض السرطان

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أعلنت النجمة إليسا، خلال حفلها الذي أقسم على مسرح أوبرا جامعة مصر، تعافيها من مرض سرطان الثدي الذي أصيبت به العام الماضي.

وقالت إليسا إنّها ستحضر على الساحة الفنّية أكثر في الفترة المقبلة، كما كشفت عن الشكل النهائي لألبومها الجديد، وأعربت عن سعادتها بوجودها وسط جمهورها المصري، معلّقة "مع احترامي لكل الشعوب هذا بلدي الثاني واللهجة ساعدتني في ده كتير".



وقدّمت إليسا، خلال ساعتين متواصلتين، مجموعة من الأغاني منها: "إلى كل اللي بيحبوني"، "وحشتوني"، "لو في"، "كرمالك"، "سهرنى يا ليل"، "يا مرايتي"، "أسعد واحدة".