فضيتان وبرونزية للبناني ميكائيل بفروسية البحرين

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توج الفارس اللبناني رامي مكائيل بميداليتين فضيتين وبرونزية واحدة باطار مشاركته في الكأس الاقليمي للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا "كأس الشيخ خالد بن حمد" الذي تستضيفه مملكة البحرين في الفترة من 11 لغاية 15 كانون الاول/ ديسمبر 2019.

وهنأ رئيس الأولمبياد الخاص اللبناني اسكندر صفا، بكثير من التقدير والاعتزاز "فخر لبنان الفارس رامي مكائيل على تحقيقه ميداليتين فضية وبرونزية"، واشار الى ان هذا الانجاز ما هو الا امتداد لما يحققه ابطال وطن الارز من اصحاب الهمم في المحافل الخارجية كما عهدهم دائماً، والذين ينقلون من خلال مشاركاتهم كما نتائجهم بالاستحقاقات الدولية، رسالة لبنان الحضارة، والشعب الذي لا يعترف بالمستحيل، ويحول على الدوام الاعجاز الى انجاز، املاً بمزيد من الانتصارات في البطولات المقبلة.

المصدر:(موقع اللواء)