جمالي: لزيادة موازنة وزارة الشؤون لتمويل دعم العائلات الاكثر فقرا

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أشارت النائبة ديما جمالي، في بيان، الى انها "اقترحت خلال جلسات لجنة المال والموازنة لمناقشة الموازنة العامة، أنه بعد تحقيق وفر قد يتعدى 700 مليار ليرة لبنانية بفعل المراجعة الدقيقة للموازنة المحالة من الحكومة بغية تخفيض النفقات الى حدها الادنى، ان يتم زيادة موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية 150 مليار ليرة لبنانية من هذا الوفر لتمويل دعم العائلات الاكثر فقرا خلال سنة 2020".



وقالت جمالي: "إن تمويل هذا المشروع سيؤمن دعما ماليا شهريا للعائلات الاكثر فقرا المنضمة اليه، وهي حوالى 43 الف عائلة، عرف عنها البنك الدولي من خلال احصاءات دقيقة، ب 150$ شهريا مع الاخذ في الاعتبار 50$ عن كل قاصر"، كما دعت اللجنة الى "اقرار اقتراحها في الموازنة التي سترفع الى الهيئة العامة لانه يستهدف الشريحة الاكثر حاجة بين اللبنانيين وهو غاية في الاهمية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة".