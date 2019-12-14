سلسلة تحقيقات واجراءات من التفتيش المركزي

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التفتيش المركزي يحيل ملف التلزيمات العامة في بلدية بيروت الى النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة

أحال رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، الملف المتعلق بتنظيم دفاتر الشروط للمناقصات العامة في بلدية بيروت، الى النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة لإجراء الملاحقة القانونية اللازمة.

هدم مخالفات بناء بنتيجة تحقيق ومتابعة من التفتيش المركزي

بناء" على تحقيقات التفتيش المركزي، وبنتيجة متابعتها مع وزارة الداخلية والبلديات، جرى تنفيذ هدم مخالفات مرتكبة في إحدى البلديات في محافظة الشمال.

أصدر رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية تكليفا" بالتحقيق الى المفتشية العامة المالية، بمخالفات مالية، في إحدى البلديات في قضاء المتن _ جبل لبنان _

التفتيش المركزي يوقف عن العمل مدير إحدى المعاهد الفنية التربوية في الشمال

بناء" على التحقيقات التي أجرتها المفتشية العامة التربوية، في المخالفات المالية المنسوبة الى مدير إحدى المعاهد الفنية التربوية في الشمال، تقرر توقيف هذا الأخير عن العمل، على أن يبقى رهن التحقيق حتى إشعارٍ آخر.

التفتيش المركزي: يحقق ويسترد أموال الخزينة العامة

بناء" على التحقيقات التي أجرتها المفتشية العامة المالية في إحدى الوزارات، طلب رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، من المديرية العامة للشؤون العقارية، وضع إشارة إحترازية بمنع تصرف بعقارات أحد الموظفين، ضمانة" لاسترداد مبالغ مالية، أظهرت التحقيقات توجبها بعهدته لصالح الخزينة العامة، مما دفع بهذا الأخير الى ايفاء المال العام! وهو قيد الملاحقة أمام النيابة العامة المختصة.

تحقيق مالي في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات

أصدر رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية تكليفا" ماليا" للتحقيق في المخالفات المالية المنسوبة الى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات.

تحقيق للتفتيش المركزي بمخالفات مالية في شركة كهرباء قاديشا

أصدر رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية تكليفا" ماليا" للتحقيق بمخالفات مالية في شركة كهرباء لبنان الشمالي قاديشا تتعلق بهدر أموال عمومية.