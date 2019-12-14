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أمل أبو زيد: كل التقدير لعمل وزراء الطاقة المتعاقبين وكل الشكر لهيئة ادارة قطاع النفط

14
DECEMBER
2019
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غرّد النائب السابق امل ابو زيد قبل ظهر اليوم مشيداً بخطوة حفر أول بئر نفطي وقال " إنجاز جديد لوزارة الطاقة وللبنان بعد إعلان وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني إصدار وتسليم أول ترخيص لتجمع شركات "توتال وإيني ونوفاتيك" للتنقيب عن النفط والغاز في بلوك 4" بعد إنجاز الشركات كل تحضيراتها للبدء بعملية الحفر، والتزام الشركات بالمهل التنفيذية للعقود. 
 
هذا الأمر الذي يأتي تتويجاً لمسار دؤوب من العمل بدأ مع الوزير جبران باسيل مروراً بالوزير سيزار ابي خليل وصولاً الى الوزيرة البستاني هو دليل على استمرار الثقة الدولية بلبنان ويعطي جرعة أمل كبيرة مصحوبة بالإرادة وحسن الإدارة كي يصبح لبنان دولة نفطية".
 
وختم " كل التقدير لعمل وزراء الطاقة المتعاقبين وكل الشكر لهيئة ادارة قطاع النفط التي سيكون لها دور كبير في المستقبل بإذن الله. 
 
وهذا كلّه من أهم انجازات عهد الرئيس عون الذي وضع لبنان على خارطة البلدان النفطية"
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