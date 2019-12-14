هل لديكم اي معلومات عن هؤلاء الفارين او عن مكان تواجدهم؟

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صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة

البلاغ التالي:

تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على اشارة القضاء المختص صوراً لخمسة موقوفين فارين من نظارة مخفر المصنع في وحدة الدرك الاقليمي لقيامهم بتواريخ وأماكن مختلفة بجرائم: نشل وسرقة، مخدرات، ترويج عملة مزيفة، اغتصاب، وهم كل من:

- ب. ي. (مواليد 1963، لبناني)

- ف. ي. (مواليد 1987، سوري)

- ر. ع. (مواليد 2003، مكتوم القيد)

- م. ش. (مواليد 1979، سوري)

- ن. ي. (مواليد 1999، سوري)

لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين لديهم أي معلومات عنهم أو عن مكان تواجدهم، الحضور إلى المخفر المذكور، أو الاتصال على الرقم: 620906/08 –للإدلاء بما لديهم من معلومات، علماً بأن كل مواطن يساهم في إلقاء القبض عليهم، يبقى اسمه طيّ الكتمان وفقاً للقانون.