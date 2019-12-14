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الناس تعبوا.... إدكار طرابلسي للبنان الحر: "على الرئيس المكلف تشكيل حكومة وسنكون اما داعمين لها أو في المعارضة البناءة"

14
DECEMBER
2019
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لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب الدكتور إدكار طرابلسي في حديث لـ "إذاعة لبنان الحر" إلى أن "لدى الأمين العام لـ "حزب الله"السيد حسن نصرالله رؤية معينة حول حكومة معينة، كما أن لدى التيار الوطني الحر رغبة بإنجاح حكومة تكنوقراط تلبية لرغبة الشارع، وقال إن "رئيس مجلس النواب نبيه بري سبق السيد نصر الله وتمنى على الوزير جبران باسيل ألا يعلن عدم مشاركته في الحكومة"، مؤكدا أن "الناس تعبوا من حكومة تعد ولا تفي وكل طرح يطرح سنناقشه لإنجاحه"، مضيفا ان "على الرئيس المكلف أن يشكل حكومة وسنكون اما داعمين أو نكون في المعارضة البناءة".
 
وأشار طرابلسي إلى أننا سبق وقلنا "إننا نريد حكومة تكنوقراط والأمين العام لحزب الله هو من استخدم تعبير حكومة وحدة طنية"، مشيرا الى أن "حكومة الوحدة الوطنية تعكس دستور الطائف وتركيبة الوطن"
 
وأضاف طرابلسي أن "الوزير باسيل أكد اننا نريد حكومة لها برنامج اقتصادي واضح ونريد ان نذهب الى تحريك عجلة الاقتصاد" مؤكدا أننا "نريد المشروع أولاً"، وقال إنه "وبعد 17 تشرين الاول لم تتم شيطنة الا شخص باسيل وهذا ظلم"، لافتا الى أننا "منفتحون على الجميع والحوارات قائمة مع الجميع ولكن لدينا موقفنا".
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