الرقيب: هل يكلف الحريري ب 70 صوت الاثنين؟

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الرقيب - أوردت صحيفة الرقيب الإلكترونية تقريرا يتعلق بالإستشارات النيابية وجاء فيه ما يلي:

خضر طالب - … ما يمكن استخلاصه من الاتصالات والمواقف المعلنة أن يوم الإثنين هو موعد ثابت، مبدئياً، للإستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس سعد الحريري رئيساً مكلّفاً لتشكيل الحكومة التي لن تُشكّل!

خارج هذا الاستنتاج، تذهب الأمور باتجاه التكهّنات والتحليلات، والتي تفتح الاحتمالات على خيارات عديدة، من بينها أن الحريري قد لا يقبل تسميته بأكثرية عددية بسيطة. أو أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيستخدم الأصوات التي تفوّضه لمواجهة الحريري بتكليف ضعيف. أو أن الحريري قد يلجأ في ربع الساعة الأخير إلى تسمية شخص آخر لرئاسة الحكومة بدلاً منه ما يربك جميع القوى ويؤدي إلى تمديد فترة الفراغ في عملية التكليف، بسبب إصراره على تولي رئاسة حكومة تكنوقراط…

لكن احتمالات تأجيل الاستشارات وارد أيضاً في ظل احتمالات متزايدة لتصعيد تحركات الشارع وقطع الطرقات، خصوصاً بعد ما حصل صباح الجمعة في جل الديب ومساء الجمعة في الجية وتدحرج كرة قطع الطرقات إلى العديد من المناطق.

هنا، قد يكون تأجيل الاستشارات مناسباً للعديد من القوى السياسية، كمخرج من تعقيدات التكليف والتأليف، خصوصاً بعد إعلان رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل عدم المشاركة في الحكومة، وانسحاب هذا الموقف أيضاً إلى مشاركة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي سرت معلومات من مصاد "التيار" أنه لن يكون للرئيس ممثلين في الحكومة. وكذلك في ظل إصرار "القوات اللبنانية" على عدم المشاركة إلا في حكومة تكنوقراط، بينما يصرّ رئيس الجمهورية و"حزب الله" وحركة "أمل" على حكومة تكنوسياسية، وهو ما يضع عملية تأليف الحكومة وسط تعقيدات لا أفق لحلّها.

هل يصبح الشارع مخرجاً للأزمة؟ هذا ممكن، بل وربما ترتفع حظوظه بمواجهة حائط مسدود في الاتصالات السياسية حول الحكومة.

أما في حال سارت الأمور بشكل طبيعي، وحصلت الاستشارات في موعدها، وتم تكليف الرئيس الحريري كما هو متوقّع، فإن السيناريو الأكثر تفاؤلاً هو أن يتم استخدام التكليف لتفعيل الحكومة المستقيلة بهدف مواجهة التحديات الاجتماعية والمالية، وكذلك للتعامل مع الدول الغربية والمؤسسات الدولية بشأن الأزمة النقدية، لأن هناك قناعة راسخة عند معظم القوى أن وقت التأليف سيطول. ولهذا فإن الجمع بين التكليف وتصريف الأعمال قد يكون مناسباً في الحالة الراهنة وإلى أن تنضج الظروف للتأليف.

وقبل إعلان الكتل النيابية مواقفها من الاستشارات، خلص فرز أولي لتصويت النواب في الاستشارات النيابية الملزمة يوم الإثنين المقبل، إلى تسمية سعد الحريري رئيساً مكلّفاً لتشكيل الحكومة، مبدئياً، بأكثرية 70 صوتاً.

حتى اليوم، قرار "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" هو عدم تسمية سعد الحريري لتولي تأليف الحكومة، وعلى الأرجح لن يكون هناك إسم بديل لديهما، وكذلك الأمر بالنسبة لمعظم حلفائهما، باستثناء كتلة التنمية والتحرير.

كيف تتوزّع الكتل؟

– كتلة تيار المستقبل (18 نائباً) سعد الحريري

تضم النواب:

سعد الدين الحريري، رولا الطبش، نزيه نجم، محمد كبارة، هنري شديد، بهية الحريري، طارق المرعبي، محمد سليمان، سمير الجسر، ديما الجمالي، عثمان علم الدين، سامي فتفت، عاصم عراجي، محمد القرعاوي، بكر الحجيري، محمد الحجار، وليد البعريني، هادي حبيش.

– كتلة التنمية والتحرير (17 نائباً) سعد الحريري (مرجّح)

تضم النواب:

نبيه بري، أنور الخليل، علي حسن خليل، علي خريس، محمد نصر الله، ياسين جابر، قاسم هاشم، علي عسيران، محمد خواجه، غازي زعيتر، علي بزي، ميشال موسى، هاني قبيسي، أيوب حمـيّد، عناية عز الدين، ابراهيم عازار، فادي علامة.

– كتلة الجمهورية القوية (15 نائباً) سعد الحريري (مرجّح)

تضم النواب:

انطوان حبشي، أنيس نصار، بيار بو عاصي، جان طالوزيان، جورج عدوان، جورج عقيص، جوزاف اسحق، زياد الحواط، ستريدا طوق، شوقي الدكاش، عماد واكيم، فادي سعد، قيصر المعلوف، ماجد ادي أبي اللمع، وهبي قاطيشه.

– كتلة الحزب التقدمي الاشتراكي (9 نواب) سعد الحريري (مرجّح)

تضم النواب:

تيمور جنبلاط، مروان حمادة، نعمه طعمة، أكرم شهيب، هنري حلو، بلال عبد الله، هادي ابو الحسن، وائل أبو فاعور، فيصل الصايغ.

– الكتلة الوسطية المستقلة (4 نواب) سعد الحريري

تضم النواب:

نجيب ميقاتي، جان عبيد، نقولا نحاس، علي درويش.

– كتلة التكتل الوطني (5 نواب) سعد الحريري (مرجّح)

تضم النواب :

فريد الخازن، طوني فرنجية، اسطفان الدويهي، فايز غصن، مصطفى الحسيني.

– كتلة نواب الكتائب (3 نواب) نواف سلام

تضم النواب:

سامي الجميل، نديم الجميل، الياس حنكش.

–كتلة الوفاء للمقاومة (12 نائباً) ورقة بيضاء (مرجّح)

تضم النواب:

محمد رعد، أمين شري، انور جمعه، ابراهيم الموسوي، حسين الحاج حسن، علي المقداد، ايهاب حماده، حسن عز الدين، حسين جشي، حسن فضل الله، علي فياض، علي عمار.

– الكتلة القومية الاجتماعية (3 نواب) ورقة بيضاء

تضم النواب:

أسعد حردان، سليم سعاده، البير منصور.

– كتلة اللقاء التشاوري (5 نواب) ورقة بيضاء

تضم النواب:

الوليد سكرية، فيصل كرامي، جهاد الصمد، عدنان طرابلسي، عبد الرحيم مراد.

– تكتل لبنان القوي (19 نائباً) ورقة بيضاء (تفويض رئيس الجمهورية)

تضم النواب:

جبران باسيل، نقولا صحناوي، ابراهيم كنعان، ايلي الفرزلي، ادكار طرابلسي، جورج عطاالله، سليم عون، زياد أسود، سليم خوري، سيمون ابي رميا، روجه عازار، ادكار معلوف، الياس بو صعب، الان عون، حكمت ديب، اسعد درغام، مصطفى حسين، انطوان بانو، ميشال ضاهر.

– كتلة نواب الأرمن (3 نواب) ورقة بيضاء

تضم النواب:

أغوب بقرادونيان، هاكوب ترزيان، ألكسندر ماطوسيان.

– كتلة ضمانة الجبل (4 نواب) ورقة بيضاء

تضم النواب:

طلال ارسلان، سيزار أبي خليل، ماريو عون، فريد البستاني.

– رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض. نواف سلام

النواب المستقلون:

تمام سلام: سعد الحريري

ميشال المر: سعد الحريري

أسامه سعد: ورقة بيضاء

جميل السيد: ورقة بيضاء

نهاد المشنوق: ورقة بيضاء

فؤاد مخزومي: غير محدّد

ادي دمرجيان: غير محدّد

بوليت ياغوبيان: غير محدّد

شامل روكز: غير محدّد

نعمه افرام: غير محدّد