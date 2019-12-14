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عناوين الصحف ليوم السبت 14 كانون الأول 2019

14
DECEMBER
2019
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الاخبار

نصرالله: التأليف طويل... ولا بديل عن حكومة الوحدة الوطنية
عون لن يشارك في الحكومة المقبلة!
التعليم في لبنان الأسوأ عربياً
‫«تعميم» قضائي برفض دعاوى المودعين على البنوك!
‫المصارف تسطو على أموال مزارعي التبغ

البناء

الكرة في ملعب الحريري للاختيار بين صيغتين حكوميتين: تأجيل الاستشارات.. أو اثنين شاحب
نصرالله: حكومة جامعة.. والتيار والمستقبل ضمناً.. برئاسة الحريري أو مَن يسمّيه
واشنطن تحذّر: الاضطرابات مستمرّة حتى نحقق أهدافنا.. وقطع الطرقات ينفّذ أمرَ العمليات

اللواء

ساعات الإستشارات بين اللملمة والضغوط الأميركية على التأليف
موسكو تدعم تكليف الحريري لحكومة 6 أشهر.. ونصر الله يُغازِل باسيل ويتوقّع صعوبة الولادة

الديار

نصرالله يعلن ان الحكومة تضم خبراء ورجال دولة
أول من أعلن الحرب على الفساد كان حزب الله

الجمهورية

عقوبات أميركية على باب الإستشارات
اليوم الـ 58: تصعيد ومواجهات
عون لمراعاة التوازن.. الحريري: لا تبديــل.. وبري يبدأ إتصالاته

L'Orient-Le Jour
Nasrallah pave la voie aux consultations, mais maintient le flou sur la forme du prochain gouvernement

The Daily Star
Nasrallah sees long road ahead for govt formation

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