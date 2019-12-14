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أسرار الصحف ليوم السبت 14 كانون الأول 2019

14
DECEMBER
2019
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البناء

خفايا وكواليس

خفايا

قال دبلوماسي غربي إن قضية لبنان الذي بات رهينة تدفق العملات الصعبة على اقتصاده منذ عقدين على الأقل تتوقف على صفقة يُجريها مع مموّلين قادرين على إمداده بهذا التدفق؛ولأن الغرب هو المعني حالياً بالاستجابة فإن لواشنطن كلمة الفصل. وماتريده واشنطن واضح وهو البلوك رقم 9 في ثروة لبنان من النفط والغاز.

كواليس

حذّر مسؤول أمني أميركي رئيس الحكومة العراقية المستقيل عادل عبد المهدي قبل شهور من أنه سيدفع ثمن مواقف غير منسقة مع واشنطن وتصيب سياساتها في الصميم، خصوصاً فتح معبر القائم البوكمال مع سورية والتفاهمات الاقتصادية بمئات مليارات الدولارات مع الصين.

اللواء

همس

تتركز اتصالات مسؤول رفيع على الحدّ من إجراءات مالية دولية، عالية التأثير سلباً على النظام المالي والمصرفي اللبناني.

لغز

عادت إلى الواجهة بقوة سياسة الاستثمار في العقار، ضمن تسهيلات ما تزال موضع أخذ وردّ!

غمز

عادت الحرارة إلى خطوط الاتصال بين تيّار نافذ وحزب مسيحي صاعد..

الجمهورية

سارع أحد السفراء الى إجراء إتصالات لشرح مقررات لقاء دولي ُعقد من أجل لبنان منعاً لاي فهم خاطئ ملمحًا الى اتخاذ قرارات سريعة لملاقاته في غضون أيام.

طلب أعضاء في لقاء سياسي من زميل لهم وقف مسلسل التصريحات المتتالية التي أكثر منها في الاونة الاخيرة وقالوا له: لن توصلك إلى رئاسة الحكومة.

توقف مسؤول كبير عند غياب دولة عربية كبرى عن مؤتمر معني بلبنان معتبراً ذلك مؤشراً سلبيا يخشى أن يترتب عليه تعقيد إضافي للازمة الداخلية.

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