living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مخزومي استقبل فعاليات بيروتية وأكّد أنه لن يسمي أحداً له علاقة بمنظومة الفساد

13
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ضمن سلسلة لقاءات منتدى الحوار، استقبل رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي فعاليات بيروتية في بيت البحر، حيث جرى البحث بأوضاع البلد السياسية والاقتصادية والمعيشية في ظل الحراك الشعبي المستمر منذ أكثر من 55 يوماً.
وتحدث النائب مخزومي فأجرى جولة أفق في التطورات الأخيرة، محذراً من تراجع صلاحيات رئيس الحكومة ودوره في إدارة السلطة التنفيذية بحسب النصوص الدستورية سواء خلال مرحلة تصريف الأعمال أم قبلها. وأمل أن تتم الاستشارات النيابية الملزمة في موعدها الإثنين المقبل، مؤكداً أنه لن يسمي أحداً له علاقة بمنظومة الفساد القائمة منذ العام 1992، لأن هذا لا يتماشى مع مطالب الثورة.
ولفت مخزومي إلى غياب المصداقية عند قوى السلطة الذين تعهدوا بين ليلة وضحاها إعداد موازنة بصفر عجز، مشدداً على أن الفريق الذي أوصل البلد إلى الإنهيار الإقتصادي والمالي لا يستطيع أن يقود عملية الإنقاذ. وأعرب عن أسفه مما أقدم عليه النائب هادي حبيش في النيابة العامة في بعبدا، داعياً إلى الاستمرار في فتح ملفات الفساد، منتقداً عدم الفصل بين السلطات والتدخلات الحاصلة في القضاء، ومجدداً الدعوة إلى إقرار قانون استقلالية القضاء.
ونفى مخزومي أي مشاركة في تظاهرات ضد شخصيات سياسية، مؤكداً على وجود شباب الحوار في ساحات الانتفاضة منذ اليوم الأول. وتوقع المزيد من التصعيد في الشارع، في ظل غياب أي حلول قريبة وتلبي مطالب الناس. وإذ جدد التأكيد على أن المطلوب رؤى اقتصادية من خارج السياق التقليدي، طالب المصارف بإعادة الأموال التي تم إخراجها من البلد وذلك للمساهمة في معالجة أزمة السيولة، محذراً من تكريس سعر صرف الليرة الذي يتم التداول به في السوق السوداء والذي من شأنه أن يؤدي إلى موجة غلاء مرهقة لذوي الدخل المحدود والفقراء ولن تنجو منه الطبقة الوسطى بعدما تبخرت زيادات سلسلة الرتب والرواتب.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout