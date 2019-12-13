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أصدرت وزارة الخزانة الاميركية اليوم الجمعة، عقوبات شملت أكثر من رجل أعمال وشركة لبنانية على صلة بحزب الله".
وشملت العقوبات الأميركية تجميد حسابات لبنانيين مرتبطين بحزب الله.
أحمد ناظم علي (سعيد) مواليد 1965
صالح عاصي، الباشورة، 1960
طوني صعب، تنورين التحتا، 1977
مؤسسة اليمن العقارية
مؤسسة عرمون 1506 العقارية
مؤسسة Beirut DIAM
BEIRUT GEM SAL
BEIRUT TRADE SAL
BLUE STAR DIAMOND SAL - OFFSHORE
DAMOUR 850
lGEBAA 2480
INTER ALIMENT SAL OFF-SHORE
MINOCONGO
MONTECARLO BEACH SAL
NOUMAYRIYE 1057 SAL
NOUR HOLDING SAL
PAIN VICTOIRE
SALASKO OFFSHORE S.A.L.
TRANS GAZELLE
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