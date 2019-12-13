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أصدرت وزارة الخزانة الاميركية اليوم الجمعة، عقوبات شملت أكثر من رجل أعمال وشركة لبنانية على صلة بحزب الله".





وشملت العقوبات الأميركية تجميد حسابات لبنانيين مرتبطين بحزب الله.





أحمد ناظم علي (سعيد) مواليد 1965

صالح عاصي، الباشورة، 1960

طوني صعب، تنورين التحتا، 1977

مؤسسة اليمن العقارية

مؤسسة عرمون 1506 العقارية

مؤسسة Beirut DIAM

BEIRUT GEM SAL

BEIRUT TRADE SAL

BLUE STAR DIAMOND SAL - OFFSHORE

DAMOUR 850

lGEBAA 2480

INTER ALIMENT SAL OFF-SHORE

MINOCONGO

MONTECARLO BEACH SAL

NOUMAYRIYE 1057 SAL

NOUR HOLDING SAL

PAIN VICTOIRE

SALASKO OFFSHORE S.A.L.

TRANS GAZELLE

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