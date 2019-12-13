آلان عون للـmtv: أن يحصل تغييرٌ تحت ضغط الناس أمر لا يجب أن يخجل أي سياسي منه

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أكد النائب آلان عون في برنامج "صار الوقت" على شاشة الMTV أن موقف التيار بما يخصّ الحكومة نابع من تجربته الوزارية مع الرئيس الحريري التي شابها الكثير من المطبّات والإخفاقات، وهو غير راغب في العودة الى الصيغة نفسها".

وقال عون "أن يحصل تغييرٌ تحت ضغط الناس أمر لا يجب أن يخجل أي سياسي منه ويجب أن يدفعنا نحو الإعتراف بأنّ النموذج الذي نحن فيه فشل، ليس بالضرورة لأن كتل وزارية أو وزراء ليسوا جديّين أو لأنهم فاسدين (وهذه لبست حال الجميع)، بل لان النظام التوافقي الذي يُجبر فريقا غير مُنسجم على العمل في ما بينه محكوم عليه بالفشل والحلّ الفعلي لما يطالب به الناس هو العودة الى نظام أكثرية تحكم الأقلية تعارض، وهذا لن يتحقّق واقعياً الا بالذهاب الى الدولة المدنية".

وإعترف عون "أن الميثاقية تطغى على كل ما يحصل اليوم في الحكم وتعلو على الدستور بدليل ما يحصل اليوم مع الرئاسة الثالثة وكان قد حصل مع الرئاستين الأولى والثانية سابقاً" وأكدّ "أن نظامنا سيبقى مكوّناً على أساس تكوين سلطة إنطلاقاً من الشعب وحتى إجراء إنتخابات نيابية جديدة يجب على الشارع أن يعترف بوجود كتل نيابية منبثقة من إنتخابات حرّة"...

وقال عون "إرتأينا في هذه المرحلة ولأن الناس بحاجة لصدمة ثقة وكذلك المجتمع الدولي الذي نحن بأمس الحاجة لمساعدته مالياً، بأن نسهّل تجربة أخصائيين ذات مصداقية عالية ونتمنّى على كل الكتل السياسية أن تحذو حذونا وتعود خطوة الى الوراء وهكذا نخفّف من منسوب السياسة في سلوك وآداء الحكومة والوزراء المقبلين. وهذه تجربة لا تلغي مفاعيل الإنتخابات النيابية لأنها تأتي إيرادياً من الكتل السياسية وبثقتها، وهي تهدف لإعطاء هذه الفكرة فرصة طالما هناك إقتناع شائع أن هذه الصيغة ضرورية في هذه المرحلة".

وقال عون "أن على الحكومة أن تلتزم بالإصلاحات التي يُشير إليها المجتمع الدولي لمساعدة لبنان في المرحلة المقبلة ونحن بحاجة لهذه المساعدة الخارجية لأنّ المقوّمات الداخلية أصبحت غير كافية للخروج من الأزمة.

وختم النائب عون "أن وجع الناس حقيقي وهو الذي دفع بهم للنزول إلى الشارع ولكنّ تعميم الإدانة والمسؤولية على الجميع يظلم الكثيرين لأن ليس كل من هو سياسي فاسد أو سيء، والعديد من السياسيين من مختلف الكتل السياسية من خلفيات إجتماعية عادية لا يختلفون عن معظم الناس من ناحية المعاناة والهموم في حياتهم الخاصة".