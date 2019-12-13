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رئيس الجمهورية بحث مع كوبيتش وسفير بريطانيا نتائج اجتماع باريس: تأكيد على استمرار تقديم الدعم للبنان لاسيما في الظروف الراهنة

13
DECEMBER
2019
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اطلع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان السيد يان كوبيش الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا في حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، على المداولات التي دارت خلال اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان الذي عقد يوم الاربعاء الماضي في باريس. وعرض السيد كوبيتش لرئيس الجمهورية النقاط التي اثيرت خلال المناقشات وما توصل اليه المجتمعون من تأكيد على استمرار تقديم الدعم للبنان لاسيما في الظروف الراهنة التي يمر بها، والملاحظات التي ابداها عدد من الدول المشاركة في الاجتماع.
يُذكر أن السيد كوبيتش ترأس مع الجانب الفرنسي مؤتمر باريس.
 
سفير بريطانيا
 
وفي وقت لاحق استقبل الرئيس عون سفير بريطانيا في لبنان السيد كريس رامبلينغ الذي عرض على الرئيس عون نتائج مؤتمر باريس والموقف البريطاني من المواضيع التي طرحت فيه، إضافة الى العلاقات اللبنانية-البريطانية.
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