النائب ادكار طرابلسي: الوزير باسيل لا يقوم بمناورة

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أكد النائب ادغار طرابلسي أن الوزير جبران باسيل لا يقوم بمناورة.

وقال في حديث لـ"صوت لبنان"، في برنامج "الضيف سياسي" مع الاعلامية مريم العلية: "نحن نعطي فرصة نجاح ولا نريد أن نسجّل مواقف ونحن سنستمرّ بالعمل وسنكون معارضة بنّاءة وايجابية".

وقال طرابلسي: "نحن منفتحون قد نسمّي سعد الحريري وقد نسمّي اي أحد آخر لتشكيل الحكومة اذ لا تهمنا الأسماء بل البرنامج والعمل و"بدنا ناس جايين يشتغلوا"".

وتابع: "نعم نحن فشلنا جراء العرقلة وبالامس قالها باسيل، وذلك لأسباب عديدة".

وردا على سؤال حول من يعرقل باسيل، قال: "شركاء في السلطة".