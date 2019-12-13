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الوزيرة ندى البستاني: مبروك للبنان

13
DECEMBER
2019
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أعلنت وزيرة الطاقة في حكومة تصريف الاعمال ندى البستاني، عن “اصدار وتسليم رخصة الحفر باول بئر استكشافي في البلوك رقم ٤ لكونسورتيوم توتال ايني نوفاتيك”.

 

بستاني، وفي تصريح، قالت: “هذا الحدث هو نتيجة الجهود المتراكمة خلال تولّي الوزراء السابقين منذ العام 2009، وكان اهمّها اعداد القوانين والمراسيم الازمة واطلاق دورات التراخيص الاولى والثانية وصولاً لتوقيع العقود بالبلوكين ٤ و٩ مع بداية عهد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.”

 

وأضافت: “حفر البئر اليوم سوف تقوم به السفينة التابعة لشركة Vantage والموجودة حاليًا في مصر، وسوف تتوجه الى لبنان فور الانتهاء من هذه العملية.”

 

وتابعت: “نتوقع وصول السفينة خلال شهر كانون الثاني ٢٠٢٠، وستأخذ عملية الحفر حوالي الشهرين يضاف اليها شهرين لتحليل المعطيات ومعرفة امكانية وجود استكشاف تجاري أو لا علماً ان نسبة النجاح عالميًا هي ١ من اصل ٣ آبار استكشافية.”

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