منصور فاضل: موقف التيار كان واضحاً وتم فتح أفق أخرى ولا عودة عن الميثاقية

A + A -

اكد مدير مكتب الوزير جبران باسيل لشؤون التيار الوطني الحر منصور فاضل أن "موقف التيار أمس كان واضحاً وتم فتح أفق أخرى ولا عودة عن الميثاقية وخروج التيار من السلطة التنفيذية هو لحماية العهد".

واعتبر فاضل في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI أن "هذه المرة الأولى التي يتعرض بها لبنان لأزمة اقتصادية وسياسية حادة بهذا الشكل وفي ظروف استثنائية نضطر لااتخاذ مواقف استثنائية".

وأوضح فاضل أن "التيار يتعرض لنوعين من التعدي منذ نشأته الأول هو الظلم والثاني هو السرقة"، وقال: "نحن متهمون بالعرقلة لذا نفضل ان نكون في مكان يسهّل الانتاجية".