رأي حرّ (جو سامي بوجودة)

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من سنة ونصف، وقت كنت عم اشتغل وحضّر للإنتخابات النيابية، اتصلت بصديق حتى اقنعو يروح ينتخب، فجاوبني إنو الإنتخابات ما بتعني وما بدو ينتخب...أنا قدرت ساهم لإيصال ٤ نواب للمجلس بالمتن،ونهار الإنتخابات الطويل هو فضّل يروح عالبحر..هيدا الصديق نزل اليوم يقطع الطريق، لأنو هو مش راضي عالإداء تبع الحكومة...وبكرا بالإنتخابات الجايي يمكن يرجع يروح عالبحر...

والنتيجة،أنا عم إضهر من الحكومة وعم أعطي مقعدي الوزاري حتى هو يشارك...أنا صراحة ما رح زيح لحدا، وما رح اقبل فرض الرأي بالقوة والشارع عليي أنا يللي حرقت ايام من عمري حتى وصّل نواب يمثلوني من سنة ونص بسّ، وحتى شارك بالحكومة بركي إقدر غيّر، ما رح اقبل اهدي تعبي ونضالي لحدا..أنا تكنوقراط،وأنا اختصاصي، وانا آدمي وكفّي نضيف، وإذا كنت منتمي للتيار مش معناتها أبداً اني صرت عاطل، وتاريخي بيشرف، وعم قول هيدا الشي بكل محبة وتواضع...الصريخ والتهويل ما بيخوفني، والشارع ما بيرعبني، وانا كمان مع رفقاتي منعرف ننزل عالشارع...إن فرض الرأي على الآخر هو نوع من انواع الدعوشة، وهذا مرفوض شكلاً وتفصيلاً...

ومتل ما انت بيحقّلك، أنا كمان بيحقّلي، ولن أقبل بإقصائي، ولن أقبل أن اهدي نضال عمره ٣٠ سنة جائزة ترضية لحدا، وطالما العماد ميشال عون هو رئيس الجمهورية، وطالما كتلتي النيابية وازنة،وطالما لبنان بعدو بلد ديمقراطي،أنا حقي كون بالوزارة وما حدا بيمنعني...ما بقبل حدا يعطيني دروس لا بالوطنية ولا بالأخلاق ولا بنضافة الكفّ، أنا بدي صلّح، وانا في كتير اشياء شايفها غلط وبدي غيّرها، بس ما بقبل حدا يقصيني.. وبس تجي الإنتخابات المقبلة، بقلو لصديقي روح انتخب وانشالله بتكسح المجلس النيابي كله، بس هلق، أنا موجود وعندي صفة تمثيلية وما رح لزّمك وكالتي عن الشعب لأن ما بيحقّلي.. إنت نزلت عالشارع وشفناك، وانا نزلت وشفتني، ومرة تانية روح نزل صوتك بالصندوق، وانشالله الإنتخابات بتصير اليوم قبل بكرا... انا وطني، وانا حرّ ، بحترم رأيك وحابب ابني ايد بإيد انا، بس ما رح اسمحلك تلغيني،ولا بسمح لحدا يلغيك..