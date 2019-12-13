أمطار غزيرة وثلوج.. المنخفض الجوي مستمرّ

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يستمر تأثير المنخفض الجوي على لبنان اليوم ولغاية صباح غداً مع أمطار متفرقة وغزيرة، فيما ترتفع الحرارة بشكل طفيف وتتساقط الثلوج على ١٨٠٠م - ١٩٠٠م ... وغدا على ١٧٠٠م - ١٨٠٠م.

من جهة اخرى، يعود الاستقرار تدريجيًا غدا السبت بعد عودة ارتفاع الضغط على الحوض الشرقي ويستمر هذا الاستقرار لعدة ايام مع برودة في الجو كما يتشكل الجليد بقاعاً وعلى الجبال.

طقس اليوم :

١- الحرارة ساحلاً بين ١٣ و ١٩ درجة

فيما بقاعا تسجل بين ٦ و ١٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٨ و ١٤ درجة

٢- الرياح جنوبية غربية نشطة ٦٠كم/س

٣- الرطوبة ٨٥ ٪

٤- الضغط الجوّي ويسجل ١٠١٣ hpa

٥- الأجواء غائمة جزئيا الى غائم مع امطار متفرقة بغزارة محلياً وتتساقط والثلوج على ١٨٠٠م - ١٩٠٠م

٦- الرؤية تسوء احيانا

٧- البحر منخفض ثم الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة

طقس الأيام المقبلة:

- السبت: امطار صباحية وثلوج على ١٧٠٠م ثم تنحسر الأمطار تدريجيا خلال النهار فيما الحرارة تنخفض قليلاً.

- الأحد: طقس مستقر نسبيًا وغائم اجمالاً فيما الحرارة تستمر مستقرة نسبيًا.