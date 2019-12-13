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عناوين الصحف ليوم الجمعة 13 كانون الأول 2019

13
DECEMBER
2019
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الأخبار

أموال الضمان في خطر
عشرات آلاف المضمونين قادرون على سحب تعويضاتهم أكثر من مرة: من يحمي أموال العمّال في الضمان من النهب؟
‫باسيل إلى المعارضة... الحريري يُكلَّف ولا يؤلِّف: الحكومة إلى أزمة مفتوحة
حفلة إجرام في بغداد
ذبح وسحل وتعليق في الهواء

البناء

مشاورات مكثفة ستقرّر مصير الاستشارات والحكومة… بانتظار موقف نصرالله اليوم تكليف
ومسار تأليف طويل… أو لا تسمية وإعادة الاستشارات… أو التأجيل
باسيل لحكومة تكنوقراط برئيس يسمّيه الحريري تحمي التوازنات والمقاومة

النهار

هل أسقط باسيل التسوية من طرف واحد؟

اللواء

«مناورة باسيل»: دفن التسوية الرئاسية وإحراج الثنائي!
الحريري يُبلِغ البنك الدولي إعداد خطّة لمعالجة الأزمة..
وحزب الله يدافع عن باسيل ولا يستجدي بيت الوسط

الجمهورية

باسيل يرمي الكرة عند الحريري
مكافحة الشعب!
غموض يلف مصير استشارات التكليف... وترقــب موقف نصرالله اليوم

الديار

أكبر سرقة في العصر يكشفها مؤتمر باريس من تقارير تخصيص الأموال وصرفها
مليارات تم تخصيصها للكهرباء والمياه والطرقات والمستشفيات الحكومية والجامعات سرقها السياسيون
ماكرون اطلع على السياسيين والقيادات التي سرقت وقد يطلب محكمة دولية لمحاكمتهم امام الأمم المتحدة

L'Orient-Le Jour
Gebran Bassil feint de tirer son épingle du jeu

The Daily Star
Bassil breaks with Hariri, puts pressure on Hezbollah

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