living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الجمعة 13 كانون الأول 2019

13
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء

خفايا

قالت مصادر قضائية إنه لولا الحملة التي تعرّضت لها القاضية غادة عون داخل الجسم القضائي وخارجه وحملة التشكيك بصوابية قرارها، لكان توقيف النائب المحامي الذي هاجمها في مكتبها حقاً قانونياً بالجرم المشهود ودون العودة إلى الجهات المعنية برفع الحصانة، لكن لو حصل ذلك لربما كان من الصعب الحصول على الإجماع الذي ظهر في الدعوة للملاحقة بعد الحادثة

كواليس

قالت مصادر دبلوماسية إنها تلقت تحذيرات منجهات أوروبية من رهان بعض الأجهزة المخابراتية على استعمال فائض شباب سوري وفلسطين يتمّ تجنيده في فترات سابقة وتدريبه لتشكيل فرق لإشاعة الفوضى في المناطق اللبنانية وترك الأحزاب المناوئة لحزب الله خارج دائرة الشبهة في أي عمليات من هذا النوع.

اللواء

همس

ينتظر مسؤول لبناني أجوبة من دولة أوروبية نافذة لمعرفة مسار الوضع، سواء تسرَّع تأليف الحكومة أم لا.

غمز

يتوارى عدد من الوزراء عن الأنظار لأسباب معروفة، منها ان لا دور لهم في هذه المرحلة.

لغز

لا يُخفي قاضٍ كبير ان خلافات السياسيين بدأت تضغط على عمل القضاة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout