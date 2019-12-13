أسرار الصحف ليوم الجمعة 13 كانون الأول 2019

A + A -

البناء

خفايا

قالت مصادر قضائية إنه لولا الحملة التي تعرّضت لها القاضية غادة عون داخل الجسم القضائي وخارجه وحملة التشكيك بصوابية قرارها، لكان توقيف النائب المحامي الذي هاجمها في مكتبها حقاً قانونياً بالجرم المشهود ودون العودة إلى الجهات المعنية برفع الحصانة، لكن لو حصل ذلك لربما كان من الصعب الحصول على الإجماع الذي ظهر في الدعوة للملاحقة بعد الحادثة

كواليس

قالت مصادر دبلوماسية إنها تلقت تحذيرات منجهات أوروبية من رهان بعض الأجهزة المخابراتية على استعمال فائض شباب سوري وفلسطين يتمّ تجنيده في فترات سابقة وتدريبه لتشكيل فرق لإشاعة الفوضى في المناطق اللبنانية وترك الأحزاب المناوئة لحزب الله خارج دائرة الشبهة في أي عمليات من هذا النوع.

اللواء

همس

ينتظر مسؤول لبناني أجوبة من دولة أوروبية نافذة لمعرفة مسار الوضع، سواء تسرَّع تأليف الحكومة أم لا.

غمز

يتوارى عدد من الوزراء عن الأنظار لأسباب معروفة، منها ان لا دور لهم في هذه المرحلة.

لغز

لا يُخفي قاضٍ كبير ان خلافات السياسيين بدأت تضغط على عمل القضاة.