في بيروت... عاملتان منزليتان تعتديان على رّبة عملهما

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أقدمت عاملتان منزليتان في محلة رأس بيروت، بالإعتداء بالضرب على ربّة عملهما وتكبيلها وسرقتها في منزلها.

وفي التفاصيل، فإنّ "مولو كيبيدي (أثيوبية الجنسية) و سونا سانيه (غامبية الجنسية)، كانتا تعملان في منزل السيدة "ع.ق." في محلة رأس بيروت، وقد أقدمتا على ضرب صاحبة البيت وتكبيلها ورش بهار أحمر ناعم في وجهها، ومن ثمّ سرقة أغراض عائدة لها إضافة الى سرقة هاتفها الخلوي".

وعلى الأثر، تقدّمت السيدة بدعوى ضد مخدومتيها إتهمتهما فيها بالإستيلاء على أغراضها وهاتفها والفرار الى جهة مجهولة.

وبناء عليه، طلب قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب في قراره الظني، عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة للمدعى عليهما وأحالهما "غيابياً" للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.