بطيش حذر اصحاب الافران من التلاعب بوزن ربطة الخبز بغية تحقيق ارباح غير مشروعة

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حذّر وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش “اصحاب الافران من اللجوء الى اساليب غير قانونية والتلاعب بوزن ربطة الخبز بغية تحقيق ارباح غير مشروعة”. وطلب “من جميع السوبر ماركات ونقاط البيع عدم استلام ربطات الخبز المتلاعب بأوزانها تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحقّهم”.



أصدر الوزير بطيش بلاغا حمل رقم 4\1\ أ.ت جاء فيه “عملاً بالقوانين والانظمة المتعلقة بحماية المستهلك لا سيما قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 والقرار 5 /ح.ش الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة بتاريخ 27/1/2016 بشأن تحديد سعر ووزن ربطة الخبز.

وبعد ان تبين لوزارة الاقتصاد والتجارة ان العديد من اصحاب الافران عمدوا الى انقاص وزن ربطة الخبز لتصبح 900 غرام بدلاً من 1000 غرام خلافاً للنصوص القانونية النافذة حيث سطرت محاضر ضبط بحق المخالفين تمهيدا لإحالتهم امام القضاء المختص.



وحيث ان التلاعب بلقمة عيش المواطنين لا يمكن التغاضي عنه ،



لذلك، تحذّر وزارة الاقتصاد والتجارة اصحاب الافران من اللجوء الى اساليب غير قانونية والتلاعب بوزن ربطة الخبز بغية تحقيق ارباح غير مشروعة، وتطلب من جميع السوبر ماركات ونقاط البيع عدم استلام ربطات الخبز المتلاعب بأوزانها تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحقّهم.



كما تذكّر وزارة الاقتصاد والتجارة التجار بضرورة اعلان الاسعار بالليرة اللبنانية وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، وبعدم رفع اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية دون مسوغ قانوني، وتؤكد انها مستمرة في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية المناسبة بحقّ المخالفين واحالتهم امام القضاء المختص”.