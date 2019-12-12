رمزي نهرا: لمراقبة الاسعار وتنظيم محاضر ضبط بمؤازرة مفتشي الاقتصاد

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وجه محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا كتابا الى رئيس مصلحة الاقتصاد في الشمال زهير حليس، طلب فيه "التشدد في مراقبة الاسعار وتنظيم محاضر ضبط في حق المخالفين".

كما وجه كتابا ثانيا الى المدير الاقليمي لجهاز امن الدولة في الشمال العقيد فادي خالد، طلب فيه "مؤازرة مفتشي وزارة الاقتصاد".

وجاء في الكتابين:

"بعد الارتفاع الكبير في الاسعار لمختلف المواد الغذائية غير المبرر من قبل بعض التجار الذين يعمدون الى استغلال الوضع الحالي، لذا نطلب منكم "تسيير دوريات لمفتشي الوزارة بشكل يومي ودائم على المحال التجارية والغذائية وتسطير محاضر ضبط في حق المخالفين، وذلك لمنع الاحتكار وقمع هذه المخالفات، اضافة الى وقف التلاعب في الاسعار من قبل بعض التجار في مختلف المناطق الشمالية، ولا سيما في مدينة طرابلس وخصوصا في الاحياء الشعبية وبمؤازرة عناصر من جهاز امن الدولة".

وطلب نهرا من العقيد خالد "الاطلاع والايعاز لمن يلزم لمؤازرة مفتشي مصلحة الاقتصاد في الشمال التي ستقوم بدورها بحملة واسعة على المحال الغذائية لضبط الاسعار ومراقبة التجار وتسطير محاضر ضبط في حق المخالفين".