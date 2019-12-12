living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مقتل شخص في بلدة كفرحتى... بطريقة مروّعة!

12
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعد حدوث اعمال سرقة متكررة وبناء على العديد من الشكاوى المقدمة من المواطنين عقد اجتماع في بلدية كفرحتى ضم الى جانب رئيس البلدية واعضاء عدد من الفعاليات في البلدة حيث تباحث المجتمعون بكافة الشؤون البلدية خاصة تزايد اعمال السرقة وعليه قرر المجتمعون باتخاذ اجراءات امنية في البلدة ليلاً وتكثيف الدوريات للوقوف على امن وسلامة اهالي البلدة.


وفي سياق آخر، وفي تمام الساعة الثالثة فجراً من يوم الخميس الواقع في 12/12/2019 واثناء قيام عناصر البلدية بالقيام بواجباتهم فوجئوا بمرور سيارة رابيد بسرعة فائقة وعندما طلبوا من السائق التوقف اقدم على دهس محمد عبد الماجد حمزة مما ادى الى وفاته على الفور وقد سلم السائق نفسه لدى فصيلة جباع فيما فرّ الاخر بالفرار حيث تم الامساك به لاحقاً مختبئاً في جبانة البلدة بعد التحقيق المبدئي من قبل فصيلة جباع تبين ان السائق ومرافقه هم من التابعية السورية وانهما يقودان سيارة مسروقة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout