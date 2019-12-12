مقتل شخص في بلدة كفرحتى... بطريقة مروّعة!

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بعد حدوث اعمال سرقة متكررة وبناء على العديد من الشكاوى المقدمة من المواطنين عقد اجتماع في بلدية كفرحتى ضم الى جانب رئيس البلدية واعضاء عدد من الفعاليات في البلدة حيث تباحث المجتمعون بكافة الشؤون البلدية خاصة تزايد اعمال السرقة وعليه قرر المجتمعون باتخاذ اجراءات امنية في البلدة ليلاً وتكثيف الدوريات للوقوف على امن وسلامة اهالي البلدة.



وفي سياق آخر، وفي تمام الساعة الثالثة فجراً من يوم الخميس الواقع في 12/12/2019 واثناء قيام عناصر البلدية بالقيام بواجباتهم فوجئوا بمرور سيارة رابيد بسرعة فائقة وعندما طلبوا من السائق التوقف اقدم على دهس محمد عبد الماجد حمزة مما ادى الى وفاته على الفور وقد سلم السائق نفسه لدى فصيلة جباع فيما فرّ الاخر بالفرار حيث تم الامساك به لاحقاً مختبئاً في جبانة البلدة بعد التحقيق المبدئي من قبل فصيلة جباع تبين ان السائق ومرافقه هم من التابعية السورية وانهما يقودان سيارة مسروقة.