نبيل نقولا: كلّ من يريد ما يسمّى حكومة تكنوقراط أن يراجع المعجم لمعرفة ما تعنيه هذه الكلمة

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اعتبر النائب السابق الدكتور نبيل نقولا أنّه "بعد أن ضرب الطائف بالصميم من خلال إلغاء دور المجلس النيابي ، وتسمية رئيس الحكومة من قبل مفتي الجمهوريّة عبد اللطيف دريان لم يعد هناك منطق للدولة".

ولفت نقولا في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، إلى "أنّ الذين يطالبون بدولة لا طائفيّة لم نسمع أصواتهم وهل يقبلون بهذا المنطق؟ أضاف قائلا "انا شخصيا اتمنى على "التيار الوطني الحر" وكل من يؤمن بالدولة أن يقاطع هكذا حكومة، وليتحمّل الجميع مسؤولية ما حدث".

وتابع قائلا "أتمنّى أن لا نشارك لا تكليفا ولا تأليفا، وكلّ من يريد ما يسمّى حكومة تكنوقراط أن يراجع المعجم لمعرفة ما تعنيه هذه الكلمة".