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عناوين الصحف ليوم الخميس 12 كانون الأول 2019

12
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2019
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البناء: اجتماع باريس لحكومة فاعلة تلتزم إصلاحات سيدر… والحريري يُضيف من «اختصاصيين» باسيل يستعدّ لإعلان عدم المشاركة في الحكومة… فهل تغيّر كلمة نصرالله الحسابات؟ مجلس القضاء يطلب ملاحقة حبيش بعد اقتحامه مكتب القاضية عون فهل ترفع الحصانة؟

 

 

 

الأخبار: هادي حبيش... النائب البلطجي
التيار الحر: ليتحمّل الحريري مسؤولية الانهيار

 

 

اللواء: «مجموعة الدعم» تشترط حكومة إصلاحية.. وقنابل دخانية في وسط بيروت
برّي يتضامن مع باسيل.. والقضاء لملاحقة حبيش ويحيل عون إلى التفتيش

 




النهار: متاريس سياسية بدل التنازلات... يستعجلون الانهيار!

 

 



الديار: لبنان تحت الوصاية الفرنسية نقديا وماليا واقتصاديا واصلاحياً وأي مخالفة تنسحب
ابعاد الوزراء السياسيين بأكثريتهم وباريس تضع فيتو على عودة باسيل

 

 

 

نداء الوطن: الحريري يرسم "خريطة تأليف" ثلاثية الأبعاد
الثورة تتقدّم... "عصيان ضريبي"

 

 

 


the daily star: ISGL tells Lebanon to enact swift reforms or face collapse

 

 

 

l'orient le jour: La communauté internationale conditionne toute aide à la formation d’un gouvernement crédible

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