أسرار الصحف ليوم الخميس 12 كانون الأول 2019

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر اغترابية إن أخطر مايحدث على الصعيد المالي هو انعدام الثقة لدى الاغتراب اللبناني بالمصارف، لأن مالايعرفه الكثيرون هو أن أغلب ودائع المصارف اللبنانية هي للمغتربين، وأن قيود المصارف على سحب الأموال وتحويلها أصابت المغتربين بأعمالهم ومعيشتهم وتوقعت أن يعزف المغتربون عن تحويل عائداتهم إلى المصارف اللبنانية سواء تفاقمت الأزمة أم تراجعت.



اللواء: أسرار

همس



نقل زوّار مرجع كبير تذمره من تطورات الوضع الحكومي وحصر الترشيح بشخصية سياسية وحيدة!

غمز



لم يوافق نواب في كتلة التيار الوطني على موقف رئيس التيار بعدم المشاركة في الحكومة العتيدة والاتجاه إلى مقاعد المعارضة!

لغز

تحاول جهات أمنية استغلال الوضع الاجتماعي في طرابلس لإثارة بعض أحداث الشغب وإجهاض الانتفاضة الوطنية التي تميزت بها عروس الثورة!