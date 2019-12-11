بعد البلبلة.. هذا ما فعله وزير التربية بعطلة الأعياد

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أكد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال أكرم شهيب أن الخلفية التي أدت إلى اختصار عطلة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة المباركة هي خلفية تربوية تضع في أولوياتها التعويض على التلامذة أيام التعطيل القسري التي فرضتها الظروف الراهنة في البلاد وتقتصر على المدارس الرسمية.



وانطلاقا من احترامه لجميع المكونات الإجتماعية والروحية، وحرصا منه على عدم توظيف هذا التدبير في أي مسار يسيء إلى الوحدة الوطنية، ونتيجة لردود الفعل غير المبررة تربويا، وعلى أمل التعويض عن أيام التعطيل في أوقات لاحقة، أعلن الوزير شهيب تعديل قرار تعطيل المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية إبتداء من مساء يوم الإثنين الواقع فيه 23/12/2019 ولغاية صباح يوم الخميس في 2/1/2020 .