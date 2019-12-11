بالصورة - أحد رموز "الثورة" إلى جانب هادي حبيش في قصر العدل!

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غردت الإعلامية ندى أندراوس عزيز عبر حسابها على "تويتر" قائلة:

"أحد رموز "الثورة" ربيع الزين الى جانب النائب هادي حبيش. ليش؟ دفاعا وتأييدا لمين أو ضد واعتراضا على مين وعلى شو؟ مع أو ضد محاربة الفساد؟"



وشنّ النائب هادي حبيش هجومًا قويًّا على النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، بعد توقيف الأخيرة مدير عام هيئة ادارة السير هدى سلوم بجرم تقاضي رشوة وصرف نفوذ.



ودخل النائب حبيش قصر العدل في بعبدا حيث مكتب القاضية عون مع مجموعةٍ من الشباب، متّهمًا ايّاها بالفساد، ومطالبًا بإحالتها الى التحقيق.