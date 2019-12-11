شرطة مجلس النواب توضح ما حصل بالامس!

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اعلنت قيادة شرطة المجلس النيابي إلتزامها بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء وعلى حق المواطنين بالتظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، مؤكدة انها منذ بداية الحراك الأخير تتعاطي بأعلى درجات الإنضباط والإيجابية مع كل التحركات التي حصلت في محيط عملها.



واوضحت الشرطة في بيان لها أنه "بتاريخ الامس 11/12/2019 وبعد منتصف الليل قامت مجموعات من المتظاهرين برمي النفايات والزجاجات الفارغة على عناصر الشرطة المولجين بحماية المقر مما ادى الى اصابة احدهم بجروح إستدعت نقله الى المستشفى وعلى الأثر حصل تضارب بين المتجمهرين وعناصر الشرطة"، مؤكدة إلتزامها بالأصول المتبعة والمعايير القانونية وهي أعدت تقريراً حول ما حصل لرفعه الى رئاسة المجلس.



وأكدت الشرطة حرصها على معالجة اي إشكال والحرص على الحفاظ على سلامة وأمن المتظاهرين وعناصرها.