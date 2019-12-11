وئام وهّاب يردّ على هادي حبيش!

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توجه رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب الى النائب هادي حبيش بالقول:"عزيزي النائب هادي، قد يصفق لك كثيرون ولكن ما فعلته اليوم يدمر ما تبقى من مؤسسات وهو غير مقبول ثم أريد أن أسألك لماذا وقعت هدى سلوم معاملات بيضاء للسماسره؟".



وأضاف:" هادي إياكم وتدمير الدولة لأن المليشيات ستنتصر عندها وستحكم الناس بالحديد والنار وأظنك تذكر".



وشنّ النائب هادي حبيش هجومًا قويًّا على النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، بعد توقيف الأخيرة مدير عام هيئة ادارة السير هدى سلوم بجرم تقاضي رشوة وصرف نفوذ.



ودخل النائب حبيش قصر العدل في بعبدا حيث مكتب القاضية عون مع مجموعةٍ من الشباب، متّهمًا ايّاها بالفساد، ومطالبًا بإحالتها الى التحقيق.