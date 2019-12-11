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مواجهة الحكومة الأميركية قضائياً.. حكم نهائي بالبراءة الكاملة في قضية عقد السفن!

11
DECEMBER
2019
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بعد سبعة أسابيع من المحاكمة، وبعد أشهر من الأخبار الصحفية والإعلامية، صدر في 2 كانون الأول الجاري، عن محكمة أميركية في نيويورك، حكم نهائي، بالبراءة الكاملة لمجموعة Privinvest التي يملكها رجل الأعمال اللبناني الأصل، اسكندر صفا، في مواجهة وزارة العدل الأميركية، وذلك في قضية عقد السفن الذي أبرم بين المجموعة ودولة الموزمبيق.

وقد حفلت الصحافة الفرنسية والعالمية بتعليقات حول الحكم الحدث. الذي اعتبر سابقة أولى من نوعها، خصوصاً في مواجهة ادعاء صادر عن هيئة أميركية حكومية. خصوصاً أن حكم هيئة المحلفين جاء مبرماً وغير قابل للمراجعة أو أي استئناف ضد صفا ومجموعته.

وخلصت التحليلات الصحفية إلى دروس عدة يمكن استخلاصها من الدعوى: منها أنه يمكن مواجهة الحكومة الأميركية قضائياً. على عكس ما قامت به شركات كبرى، لجأت إلى تسويات مالية معها، مثل ألستوم وباري- با وسوسييتيه جنرال وغيرها. وأن الصلاحية العالمية للقضاء الأميركي ليست مطلقة وأنه يمكن إثبات خطأها وعدم صحتها بالقانون الأميركي نفسه وأمام قضائه.

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