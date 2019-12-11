living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

منخفض جوي حتى نهاية الأسبوع.. إليكم التفاصيل

11
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيرن المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة، يتحول تدريجا الى غائم مع بداية انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.


تبدأ الامطار بالهطول بشكل متفرق بدءا من الظهر وتشتد غزارتها ليلا، وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما نحذر من تشكل السيول وانجرافات التربة بسبب غزارة الامطار، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر.

 

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للبحر المتوسط حتى ظهر الخميس حيث يتأثر تدريجا بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا وامطار غزيرة ويستمر حى نهاية الاسبوع.

 

الطقس المتوقع في لبنان

الاربعاء: غائم جزئيا الى غائم احيانا بسحب متوسطة ومرتفعة من دون تعديل بدرجات الحرارة، وضباب محلي على المرتفعات، وتهطل امطار خفيفة متفرقة في المناطق الداخلية اعتبارا من بعد الظهر.
الخميس: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة، يتحول تدريجا الى غائم مع بداية انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات. تبدأ الامطار بالهطول بشكل متفرق بدءا من الظهر وتشتد غزارتها ليلا، وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما نحذر من تشكل السيول وانجرافات التربة بسبب غزارة الامطار، وتتساقط الثلوج على 1700 متر.
الجمعة: غائم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وامطار غزيرة مترافقة بعواصف رعدية ورياح قوية تصل الى 70 كلم/س، يرتفع الموج وتتساقط الثلوج على 1600 متر، ونحذر دائما من تشكل السيول وانجرافات التربة بسبب غزارة الامطار اعتبارا من الفترة المسائية.

- الحرارة على الساحل من 13 الى 22 درجة، فوق الجبال من 7 الى 13 درجة، في الداخل من 6 الى 15 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية شرقية نهارا، جنوبية شرقية ليلا ناشطة احيانا سرعتها بين 15 و 35 كلم/س.
- الانقشاع: متوسط، يسوء احيانا على المرتفعات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 70%
- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 22 درجة.
- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 06,32 ساعة غروب الشمس: 16,30

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout