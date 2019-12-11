منخفض جوي حتى نهاية الأسبوع.. إليكم التفاصيل

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيرن المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة، يتحول تدريجا الى غائم مع بداية انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.



تبدأ الامطار بالهطول بشكل متفرق بدءا من الظهر وتشتد غزارتها ليلا، وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما نحذر من تشكل السيول وانجرافات التربة بسبب غزارة الامطار، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للبحر المتوسط حتى ظهر الخميس حيث يتأثر تدريجا بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا وامطار غزيرة ويستمر حى نهاية الاسبوع.

الطقس المتوقع في لبنان

الاربعاء: غائم جزئيا الى غائم احيانا بسحب متوسطة ومرتفعة من دون تعديل بدرجات الحرارة، وضباب محلي على المرتفعات، وتهطل امطار خفيفة متفرقة في المناطق الداخلية اعتبارا من بعد الظهر.

الخميس: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة، يتحول تدريجا الى غائم مع بداية انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات. تبدأ الامطار بالهطول بشكل متفرق بدءا من الظهر وتشتد غزارتها ليلا، وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما نحذر من تشكل السيول وانجرافات التربة بسبب غزارة الامطار، وتتساقط الثلوج على 1700 متر.

الجمعة: غائم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وامطار غزيرة مترافقة بعواصف رعدية ورياح قوية تصل الى 70 كلم/س، يرتفع الموج وتتساقط الثلوج على 1600 متر، ونحذر دائما من تشكل السيول وانجرافات التربة بسبب غزارة الامطار اعتبارا من الفترة المسائية.

- الحرارة على الساحل من 13 الى 22 درجة، فوق الجبال من 7 الى 13 درجة، في الداخل من 6 الى 15 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية شرقية نهارا، جنوبية شرقية ليلا ناشطة احيانا سرعتها بين 15 و 35 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط، يسوء احيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 70%

- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 22 درجة.

- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,32 ساعة غروب الشمس: 16,30