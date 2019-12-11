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بالتفاصيل - "امطار طوفانية تهدد السواحل اللبنانية بالغرق"

11
DECEMBER
2019
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان امطار طوفانية تهدد السواحل السورية واللبنانية بالغرق وكتب:
 
تنحرف السحب الرطبة من اليونان والبحر المتوسط نحو ساحل الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط وسيبدأ تأثيرها على المنطقة بشكل تدريجي بين ليل الاربعاء وقبل ظهر الخميس مصطدمة برياح جنوبية شرقية دافئة مصدرها شبه الجزيرة العربية،
لكن سرعان ما يتراجع الضغط الجوّي فوق الأردن وشمال المملكة السعودية والعراق حتى يقترب المنخفض الجوي ظهر الخميس نحو لبنان فتتساقط امطار محلية ومتفرقة على ان تشتد بين ساعات المساء وفي الليل لتصبح طوفانية بامتياز مع تساقط غزير للثلوج فوق 1750 متر، وتساقط للبرد ساحلاً، ويستمر الطقس الممطر حتى بعد ظهر يوم السبت بحيث يرتفع الضغط الجوّي ويعود استقرار الطقس صباح الأحد فوق لبنان.
 
امطارٌ غزيرة وعواصف رعدية وسرعة رياح تلامس 65 كلم في الساعة بانتظار لبنان وجواره، وسيكون للخط الساحلي والمياه الإقليمية الحصة الكبرى من الهطولات التي ستتوزع على الشكل التالي خلال فترة المنخفض الطوفاني:
 
درجة اولى (100/120مم):
اللاذقية وطوطوس وجبلة وساحل سوريا
 
درجة ثانية (70-85 مم):
صور ، بنت جبيل، مرجعيون، شمال فلسطين وساحل فلسطين
 
درجة ثالثة (50-75مم):
عكار والضنية، طرابلس والبترون، جبيل وزغرتا وبشري، كسروان والمتن وبيروت والشوف، الدامور والناعمة، وصيدا.
 
درجة رابعة (30-60مم):
البقاع
 
درجة خامسة (10-20مم):
دمشق ويبرود واربد وعمان والسويداء.
 
تجدر الإشارة ان هبوب الرياح الجنوبية الشرقية يوم السبت سيحول الأمطار نحو الساحل السوري بامتياز ، الأمر الذي سيسبب تشكل السيول والفيضانات بين طرطوس واللاذقية.
 
تتساقط الثلوج على الجبال التي تعلو 1800 وتتدنى مع الوقت لتلامس 1600/1700 متر،
لا يمكن الحديث حالياً عن تساقط الثلوج ما دون 1500 متر بسبب ضعف التيارات الباردة التي ما زالت متمركزة فوق تركيا من جهة، وبسبب الرياح المعتدلة التي تتمدد من مصر نحو لبنان وسوريا من جهة اخرى.
 
هذا، ونشير ايضاً الى ان منخفضاً مدارياً سيضرب قطر ويتمركز فوق الكويت وغرب ايران بين السبت مساء والاثنين صباحاً، قد ينتج عنه الكثير من الفيضانات والسيول بسبب غزارة امطاره.
 
طقس يوم الخميس:
غائم مع نشاط بسرعة الرياح الغربية وقد تلامس 65 كلم احيانا.
يتحوّل الى ممطر ظهراً وطوفاني بين المساء والليل مع عواصف رعدية وتساقط غزير للبرد.
 
الحرارة على الساحل: 18 نهاراً و 13 ليلا
على الجبال 1200 متر: 9 نهاراً و 4 ليلاً
في البقاع: 11 نهاراً و 5 ليلاً
على الجبال 2000 متر: 2 نهاراً و -4 ليلاً.
الرياح: جنوبية غربية باردة سرعتها 10 كلم في الساعة تشتد لتصل الى 65 كم في الساعة
الرطوبة: 60% الى 90%
الضغط الجوّي: 1008hpa
 
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