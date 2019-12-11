‏باسيل وقلب الطاولة .. هل يفعلها؟ (جوي جرجس)

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الكل يذكر جيداً خطاب رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل في ذكرى ١٣ تشرين، قبل أيام قليلة من انتفاضة الشارع على قرار الواتساب كول وركوب أحزاب السلطة للحراك الشعبي والإدعاء بأنه ثورة ضدن "كلن يعني كلن".

في تلك الذكرى قال باسيل نقطتين أثارتا الجدل؛ قال سأذهب إلى سوريا لأعيد النازحين إلى بلادهم، وقال للرئيس الجنرال ما إن تشعر أنك غير راضٍ عن الاستمرار بالتسوية أخبط يدك على الطاولة ونحن مستعدون ل "قلب الطاولة". يومها قامت القيامة في الاعلام والشارع المعاكس رفضاً لكلام باسيل، وحوّلوا كلمة "سنجرفكم" التي قالها بالمعنى المجازي الرامي إلى إعطاء التأييد الشعبي الكبير للرئيس عون زخما أكبر والقول بأن الرئيس وشعبه العظيم سيجرف الفساد والفاسدين ويبدأ بالتعاطي بشكل مختلف في النصف الثاني من عهد الرئيس بعد إثبات فشل حكومات الوحدة الوطنية المتكررة، المكوّنة من رئيس حكومة كسول لا يريد العمل ولا الانجاز ولا تقديم أي مبادرة فعلية ولا النهوض بالبلد بل الحفاظ على امتيازاته والمحسوبين عليه في معظم مؤسسات الدولة، والمكوّنة من أطراف أخرى تعادي العهد علناً وتعرقل عمل وزراء التيار وترفض المشاريع وتعقّد مسار الإصلاح بالنكايات السياسية من داخل الحكومة.

ما صرّح به باسيل، بعد أيام من لقائه مع السيد حسن نصرالله لمدة سبع ساعات ناقشا فيها الكثير، وتفاهما فيها على الكثير، ثم أتى رد غير مشجّع من الوزير محمود قماطي على تصريح باسيل، ليقول أن لا إمكانية لقلب الطاولة في لبنان لأن لا أحد يستطيع أن يلغي أحدا فيه. كلام قماطي أصاب الجماهير العونية بخيبة أمل، إذ كانوا يعقدون الآمال على التكامل بين التيار والحزب في قلب الطاولة على الفاسدين والبدء بعملية إصلاحية حقيقية ومرحلة سياسية مختلفة عن السابق، فالتيار كما حزب الله طرفان لم تلوّث أيديهما بالفساد ولم يشاركوا في أكل الجبنة مع ترويكا الفساد منذ الطائف ليومنا هذا. هذا الاحباط للشارع العوني تلاه صدمة كبيرة، صدمة بنزول الكثير من الناس إلى الشارع رفضاً لقرار وزير الاتصالات بوضع رسم على الواتساب كول المجاني؛ كان العونيون غير مدركين هل ان لحظة قلب الطاولة التي تكلّم عنها جبران باسيل قبل أيام حانت أم أتت لحظة "إنقلاب على العهد" من الخصوم والقيام ب١٣ تشرين جديدة على الجنرال وعلى الإصلاح في البلد!

هذه الصدمة وعدم وضوح الصورة جعلت من بعض الجمهور العوني مشاركاً في النزول إلى الشارع بشكل عفوي دون العودة لقيادته، رافضاً لقرار وزير الاتصالات ورافضاً للطقم السياسي الفاسد ورافضاً للاستمرار بنفس النهج التعطيلي لأي عملية إصلاحية في البلد.

قال العونيون المشاركون في الحراك، ها هي اللحظة المناسبة ل "قلب الطاولة" التي نادى بها جبران. وإذ تحوّل المشهد في الشارع إلى عكس المنشود، عبر الشتائم والأغاني التحقيرية بحق الوزير باسيل ووالدته، المطالبة بإسقاط النظام وإسقاط الرئيس عون، رفض الورقة الاصلاحية التي أقرّتها الحكومة من أجل الموازنة الجديدة، تسكير للطرقات وحواجز تشبه ايام الحرب، تعطيل البلد وشل الحركة الاقتصادية، إستقالة سعد الحريري المفاجئة ومطالبته بحكومة تكنوقراط يرأسها هو دون مشاركة القوى السياسية ...

تغيّرت الصورة، عاد العونيون إلى بيوتهم وخرج السيد نصرالله ليقول لجمهور المقاومة هذه مؤامرة وهذا العهد لن يسقط، اخرجوا من الساحات ...

تغيرت صورة الحراك وتغيرت صورة ما قالوا أنها ثورة. أصبح القوات والكتائب والمستقبل والاشتراكي أطرافا أساسية في الشارع ويتحكمون بتسكير الطرقات وشلّ البلد لمكاسب سياسية.

أما الرئيس عون المدرك لكل ما يحاك، فلم يرضخ للإنقلاب، لا بل رفض الدعوة الفورية للإستشارات النيابية الملزمة، وقرر تأجيلها لحين الاتفاق على اسم وشكل الحكومة الجديدة، حكومة الانقاذ التي ستعطي الشعب الثائر عن حق ما يطلبه وما يتمناه، لا حكومة ترضي الأحزاب التي ركبت موجة الثورة وتستغلها لمكاسب سياسية. هذا العمل الدستوري الذي قاده الرئيس فاجأ الجميع، ومنهم الحريري، واضطر الجميع للبحث عن اسم بديل عن الحريري يوافق عليه الأخير، بعد امتناعه عن تشكيل حكومة تكنوسياسية وإصراره على التكنوقراط برئاسته وإختياره للوزراء. بدأ الحريري مرحلة مختلفة مبنية على طرح أسماء بديلة ثم إحراقها واتهام التيار الوطني الحر بها. طرح الكثير من الأسماء، واحترقت إسما بعد إسم، لتنتهي اللعبة المكشوفة بانسحاب مرشح التسوية الأخيرة سمير الخطيب من على منبر دار الفتوى معلناً أن سعد الحريري هو مرشح الطائفة السنّية لرئاسة الحكومة.

إذاً أصبح من الصعب إيجاد رئيس حكومة يواجه قرار دار الفتوى والطائفة ويكون بديلاً عن الحريري، والحريري مصرّ على حكومة تكنوقراط برئاسته، والثنائي الشيعي الذي عامل الحريري بدلال غير مسبوق في كل مرحلة المفاوضات لا يزال يعوّل على عودته مع حكومة تكنوسياسية برئاسته تضبط الشارع السنّي وتؤمن الغطاء الدولي وتكون حكومة وحدة وطنية كما سابقاتها لكن بصورة مختلفة تسمى تكنوسياسية لكثرة أصحاب الاختصاص في الحقائب الوزارية.

لا يرى التيار الوطني الحر نفسه متأقلماً مع هكذا طرح.

فكيف للحريري أن يترأس حكومة تكنوقراط وما هي مواصفاته الملائمة والمنسجمة مع هكذا حكومة؟ وكيف لنا أن نعود إلى حكومة وحدة وطنية وتعطيل ونكايات، كما كان الحال ما قبل ١٣ تشرين ٢٠١٩ وما قبل انتفاضة الشارع ؟! ماذا نكون حققنا للناس؟ وهل حكومة يرأسها الحريري هي حكومة إنقاذية فعلاً وقادرة على النهوض مع الانهيار الاقتصادي الذي يمر به البلد ؟ أليس الحريري نفسه المستقيل من كل مسؤولياته بهكذا ظروف صعبة، من رفض الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء والبدء بتطبيق الاصلاحات المتفق عليها؟ أليس هو من لم يذهب إلى الاجتماع الاقتصادي في قصر بعبدا وأرسل موفدا عنه؟ كيف نعود بحكومة يرأسها هو بهكذا ظروف؟ وهل التيار قادر على تبرير عدم الانجاز بأنهم "ما خلّونا وعرقلونا" كما كان الوضع سابقاً بكل حكومات الوحدة الوطنية؟ أم سيلجأ التيار للتحرر من كل القيود ورفض المشاركة بحكومة لا تكون "نظيفة" بالكامل كما وصفها الرئيس، حكومة إنقاذية على مستوى التحديات الاقتصادية، حكومة للعمل لا للتعطيل والنكايات؟ هل يمكن للتيار أن يكون في جبهة المعارضة ويحاسب الجميع المجتمعين في حكومة ٨ و١٤ آذار بدونه ويرأسها الحريري بعناوين تكنوقراط او تكنوسياسية؟ هل من الممكن تشكيل حكومة بدون التيار في عهد الرئيس ميشال عون؟ هل يقبل حزب الله بحكومة بدون حليفه الاساسي؟ هل ترسو التسوية على هكذا حكومة بظل الضغوطات الدولية الخارجية وضغط الشارع الطائفي، أم نذهب لحكومة إنقاذ فعلية تكون حكومة اختصاصيين من مرجعيات سياسية يرأسها رئيس حكومة فاعل ونشيط ويريد الانقاذ والانجاز وتلبية مطالب الناس الفعلية ووقف الانهيار الاقتصادي والانتقال إلى مرحلة سياسية وإقتصادية ومالية جديدة عنوانها الإنجاز والإنقاذ والتغيير والإصلاح لبناء لبنان القوي؟ ماذا يحضّر باسيل والتيار من مفاجآت في المرحلة المقبلة؟ كيف ستكون المشاركة أم المواجهة؟ كيف سيكون "قلب الطاولة"؟ بحكومة إنقاذية أم بحكومة تقليدية لا يشارك بها التيار ويتحمل المشاركون بها المسؤولية؟ ما مصير خطة الكهرباء وخطة النفايات وخطة إقفال ملف المهجرين؟ ما مصير ملف النزوح السوري و ملف النفط؟ بانتظار المفاجآت الآتية ...