أبو زيد اجتماع باريس واعد ونأمل ملاقاة الجهد الدولي بحكومة قادرة واصلاحية

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غرّد النائب السابق أمل ابو زيد على حسابه على تويتر اليوم معلّقاً على اجتماع باريس حول لبنان فقال "اجتماع واعد في باريس اليوم لمجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان".

واضاف " انها مبادرة تدلّ على وعي المجتمع الدولي لأهمية لبنان وضرورة الحفاظ على استقراره وانتظام مؤسساته الدستورية على أمل أن يتوقف مسلسل إحراق المرشحين لرئاسة الحكومة وتتحمّل الكتل النيابية مسؤولياتها في الاستشارات التي دعا اليها فخامة رئيس الجمهورية يوم الاثنين لملاقاة الجهد الدولي بحكومة لبنانية قادرة على تنفيذ الاصلاحات ومكافحة الهدر والفساد مواكبةً لسياسة العهد ولاصوات المتظاهرين في الساحات احتجاجاً على سياسات متراكمة منذ العام ١٩٩٢".