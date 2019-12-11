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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 11 كانون الأول 2019

11
DECEMBER
2019
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 اللواء: خارطة طريق عربية - دولية للخروج من الأزمة: حكومة سريعة تُلبّي طموحات الشعب

التيار العوني لن يُسمّي الحريري واجتماع مرتقب بين نصرالله وباسيل.. وتصفية حسابات سياسية في الشارع والقضاء

 

 

 

الأخبار: «كارتيل» الأفران يأكل رغيف الفقراء
التيار الحرّ إلى المعارضة؟

 

 


الجمهورية: اختصاصيين أو تحملوا المسؤولية

 

 

 

 

النهار: دعم دولي وعربي لتأليف حكومة قبل تفاقم الوضع هل يكون اثنين الحسم؟

 

 

 


الديار: الرئيس الفرنسي ماكرون سيكون قاسياً مع الأطراف اللبنانيّة وسيُوجّه إنذارات بمقاطعتهم أوروبياً
لبــنــان سينــهــض اقتصاديــاً والدولار سيعود فـــي شباط الـــى 1520 ليرة
الحكومة تكنوقراط للوزارات التقنيّة ووزراء دولة سياسيّون والحريري انتصر سنياً بدعم أميركي

 

 

 


نداء الوطن: "الحرس" يستفزّ اللبنانيين... وبوصعب يردّ ذوداً عن السيادة وباسيل
بعبدا - بيت الوسط... "حرب الإلغاء" تحتدم

 

 

 


the daily star: All eyes on Paris meeting for Lebanon

 

 


l'orient le jour: À la veille de la réunion du GIS,Paris exhorte le pouvoir à « prendre conscience de l’appel de la rue »

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