أسرار الصحف ليوم الأربعاء 11 كانون الأول 2019

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اللواء: أسرار



همس

تعود المياه إلى مجاريها بين مرجعين في رقعة جغرافية قريبة، بحثاً عن «زوايا مدورة» لتأليف الحكومة.



غمز

أوقف وزير خدماتي مساعيه التي دأب عليها، لتقريب المواقف، ونقل الرسائل بين مسؤول رفيع وجهة حزبية نافذة.



لغز

يتخوَّف مودعون من تعاميم جديدة لمصرف لبنان، تخفض سقوف سحوباتهم بالعملتين اللبنانية والأميركية.

الجمهورية: أسرار

الكشف عن "الفضائح التي قادت الى الوضع النقدي الكارثي"!

يستعدّ بعض الخبراء الإقتصاديين الى تنظيم لقاء يُتوقع أن ينتهي للكشف عن مجموعة من الفضائح التي قادت الى الوضع النقدي الكارثي.

مرجع بارز لم يعُد يلتقي أحد الوزراء البارزين!

لاحظت أوساط سياسية أن مرجعاً بارزاً لم يعُد يلتقي أحد الوزراء البارزين ويستعيض عنه بلقاء مستشارَين يضعانه في كل التفاصيل.

"ما يحصل في الشارع هو ضدّه بالذات"...

يعتبر مرجع بارز أن ما يحصل في الشارع هو ضدّه بالذات وليس ضدّ أي شخص آخر.