معلومات الأمن العام توقف ناقل المطلوبين من عين الحلوة

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تمكّنت قوّة من معلومات الأمن العام في صيدا من توقيف ناقل المطلوبين من مخيم عين الحلوة إلى سوريا، وهو الفلسطيني يوسف ح. وقد أفيد بأنّه تمّ إلقاء القبض على المذكور في عملية أمنية دقيقة عند أحد مداخل مدينة صيدا أثناء محاولته نقل أحد المطلوبين من المخيم.

تمكّنت قوّة من معلومات الأمن العام في صيدا من توقيف ناقل المطلوبين من مخيم عين الحلوة إلى سوريا، وهو الفلسطيني يوسف ح. وقد أفيد بأنّه تمّ إلقاء القبض على المذكور في عملية أمنية دقيقة عند أحد مداخل مدينة صيدا أثناء محاولته نقل أحد المطلوبين من المخيم.