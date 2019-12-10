قطاع الخلوي يعاني من اقفال في عدد المحال

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توقفت عملية استيراد الهواتف الخولية الجديدة ومن يريد هاتف محمول بدأ يختار من الهواتف المستعملة المردودة الى محلات الهواتف الخلوية الازمة زادت بتشرين الاول الماضي والمشكلة عند اصحاب المحلات الغير لبنانيين فهم يقطعون ارزاق اللبنانيين وليس هناك من محاسب اصحاب المحلات يتباهون على مجموعات الواتس اب عندما يتم بيع قطعة جديدة من الهواتف وتعزف الموسيقى ويعلو التصفيق وحسب زيتون بدأت حاليا المضاربة باسعار بطاقات التشريج فهناك من يبيع باقل من الكلفة في وقت مدعو وزير الاتصالات لوضع حد للتسعير بالدولار خاصة انو البطاقات تصنع في لبنان وتستعمل الهوا اللبناني