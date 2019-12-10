ما هي حصيلة جلسة لجنة المال المسائية؟

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لجنة المال تقر موازنات وزارات السياحة والمهجرين والعمل والصناعة مع مهلة ٤٨ ساعة لاحالة التقارير المفصّلة حول انفاق عدد من الادارات والهيئات للجلسة الختامية الخميس، وأقرت تخفيض ٤٠٪ من الموازنة التشغيلية لوزارة المهجرين بناء على اقتراح وزير المهجرين وتوفير ١٠٠ مليون ليرة من بند ايجارات الوزارة بنتيجة التفاوض الذي قام به الوزير

كما تم تعليق موازنة المؤسسة الوطنية للاستخدام البالغة ٤ مليار و٢٠٠ مليون ليرة واعطاء وزارة العمل مهلة ٤٨ ساعة لتزويدها بجدوى هذا الانفاق من خلال تقارير مفصّلة للجلسة الختامية ومعالجة جزء من مستحقات صندوق الضمان الاجتماعي المتعلقة ب١٢ الف مضمون لتأمين الخدمات الاستشفائية والأدوية للأمراض المستعصية من خلال توفير المبالغ المقسطة سابقاً وغير المسددة

وفي النهاية لجنة المال تقر الغاء عدد من البنود المتعلقة بالجمعيات التي تعنى بالمهرجانات وتخفيض بنود اخرى في وزارة السياحة