معلومات مهمّة للإمعان في شيطنة جبران باسيل (د. بيار رفول)

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معلومات مهمّة

للإمعان في شيطنة جبران باسيل.

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نضعها بتصرّف أصحاب العقول الموبوءة والأصوات النشاز والأقلام المأجورة.

لقد أهدى جبران باسيل القدس إلى إسرائيل وشارك في إنجاز صفقة القرن وتوطين الفلسطينيين في بلدان الشتات، وقبل بإبقاء النازحين السوريين في لبنان. جبران باسيل تنازل عن مزارع شبعا وقرية الغجر لإسرائيل ووافق معها على ضمّ الجولان. كما شجّعها على ضمّ غور الأردن أيضاً. طالب بتسليم سلاح المقاومة وألحّ على إسرائيل ان تقضي علي حزب الله في حرب تمّوز. جبران باسيل ناصر الإرهاب الذي دمّر بلداناً عربية ودعمه بالمال والعتاد، كذلك قام بتهريب الإرهابيين الذين فجّروا وقتلوا أحباءنا إلى خارج لبنان مكرّمين معزّزين بطائرته الخاصّة.

يا قحاطة المجتمع، يا لعنة وطنكم، يا ولاد الصدفة والكذبة ورفاق يوضاس..... تأكّدوا ان ّ طيور الزرازير

مهما علّت ما بتوصل لمخالب الباشق ، وما في إلاّ النسر بيغطّ ع القمم العالية. ولا تنسوا إنّو التاريخ ما بيرحم.



د. بيار رفول