living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تحذير من الأرصاد الجوية!

10
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات واحتمال هطول بعض الامطار الخفيفة في البقاع الاوسط ليلا. وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للبحر المتوسط حتى ظهر الخميس حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا، يؤدي الى طقس ماطر ويستمر خلال الايام المقبلة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الثلثاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، مع احتمال هطول بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة خلال النهار، خاصة شمال وجنوب البلاد، على ان يستقر الطقس ليلا.

الأربعاء: غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، واحتمال هطول بعض الامطار الخفيفة في البقاع الاوسط ليلا.

الخميس: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة، يتحول تدريجيا الى غائم مع بداية انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات. تبدأ الامطار بالهطول بدءا من الظهر وتشتد غزارتها ليلا، وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما نحذر من تشكل السيول وانجرافات التربة بسبب غزارة الامطار، وتتساقط الثلوج على 1500 متر.

- الحرارة على الساحل من 11 الى 23 درجة، فوق الجبال من 7 الى 13 درجة، في الداخل من 6 الى 12 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية وجنوبية شرقية، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.
- الانقشاع: متوسط، يسوء احيانا على المرتفعات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85%
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 22 درجة.
- الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 06,32 ساعة غروب الشمس: 16,30

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout