تحذير من الأرصاد الجوية!

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات واحتمال هطول بعض الامطار الخفيفة في البقاع الاوسط ليلا. وجاء في النشرة الاتي:





- الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للبحر المتوسط حتى ظهر الخميس حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا، يؤدي الى طقس ماطر ويستمر خلال الايام المقبلة.





-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلثاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، مع احتمال هطول بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة خلال النهار، خاصة شمال وجنوب البلاد، على ان يستقر الطقس ليلا.





الأربعاء: غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، واحتمال هطول بعض الامطار الخفيفة في البقاع الاوسط ليلا.





الخميس: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة، يتحول تدريجيا الى غائم مع بداية انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات. تبدأ الامطار بالهطول بدءا من الظهر وتشتد غزارتها ليلا، وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما نحذر من تشكل السيول وانجرافات التربة بسبب غزارة الامطار، وتتساقط الثلوج على 1500 متر.



- الحرارة على الساحل من 11 الى 23 درجة، فوق الجبال من 7 الى 13 درجة، في الداخل من 6 الى 12 درجة.



- الرياح السطحية: جنوبية وجنوبية شرقية، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط، يسوء احيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85%

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 22 درجة.

- الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,32 ساعة غروب الشمس: 16,30